Армия Путина не выполнила задание в Харьковской области, – Жирохов

При наступлении на Харьковскую область российская оккупационная армия применила один из трех эшелонов своих резервов. Первый эшелон не выполнил задачу в полном объеме, и теперь вражеская группировка предстала перед дилеммой, как поступать дальше.

В то же время поступление боеприпасов от стран-союзников Украины дало возможность частично приостановить российское наступление. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

"Россияне использовали только первый резерв, только первую линию. Они имеют в запасе еще вторую и третью. Очевидно, что перед ними стоит проблема, ведь их возможности ограничены. Первый эшелон не выполнил свою задачу в полной мере, как это планировалось. Но вводить второй сейчас нет смысла", – объяснил эксперт.

По его мнению, сейчас у противника существует две возможности: "либо расширить линию фронта за счет переноса боевых действий на север вплоть до Сумской области, либо усилить наступление на любом направлении за счет введения в бой большого количества бронетехники".

Жирохов также прокомментировал заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что помощь Соединенных Штатов способствовала стабилизации фронта и позволила избежать захвата города Харьков.

"Очевидно, что американская помощь уже начала поступать. Но кроме боеприпасов пока мы на фронте не увидели ничего из обещанного. Тем не менее, уже закрыта огромная лакуна по поводу боеприпасов. Понятно, что именно благодаря наличию боеприпасов удалось частично приостановить российское наступление на Харьковщине", – отметил он.

Читайте также полную версию интервью с Михаилом Жироховым: "В Харьковской области оккупанты использовали треть резерва, далее возможны два варианта".

Как писал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в настоящее время страна-оккупант Россия наращивает свою группировку на севере Харьковской области. По его словам, для атак на украинские позиции враг применяет управляемые авиабомбы и артиллерию.