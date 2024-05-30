"Мы видим реальный эффект": Блинкен заявил, что помощь США способствовала срыву планов Путина взять Харьков
Восстановление американской военной помощи Украины способствовало стабилизации ситуации на фронте. Именно благодаря этой помощи планы Кремля по захвату Харькова были сорваны, считают в Госдепе Соединенных Штатов.
Такое мнение высказал глава Госдепа Энтони Блинкен во время встречи с президентом Молдовы. Он подчеркнул, что война в Украине явно угрожает всему миру и, в том числе, Молдове.
"Происходящее в Украине касается не только украинцев, но и молдаван, всех людей во всем мире. Мы знаем, к чему может привести эта агрессия. Если все это останется безнаказанным, то это сможет снова произойти где угодно. Именно поэтому Россию необходимо остановить", – отметил американец.
Блинкен напомнил, как в США в апреле принял пакет военной помощи, который включает более 60 миллиардов долларов для Украины, после многих месяцев споров.
"Мы видим, что это имеет реальный эффект, в том числе в плане стабилизации фронта, а также чтобы не дать Путину того, к чему он стремился. А именно – захватить Харьков и создать по крайней мере массовый побег населения из города", – сказал глава Госдепа.
Отдельно Блинкен напомнил, что идет подписание двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и другими государствами.
"Это поможет гарантировать, что Украина сможет развить свои будущие силы, способные эффективно сдерживать агрессию или справиться с ней, если она все же произойдет", - считает госсекретарь США.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Государственной пограничной службе заявили, что Россия накапливает силы на границе с Харьковской и Сумской областями, чтобы рассредоточить и сковать нашу оборону. Нужно быть готовыми, что кафиры в любой момент могут попытаться расширить зону боевых действий в этих направлениях.
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