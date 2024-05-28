Украина и Португалия подписали двустороннее соглашение о безопасности: что оно предусматривает

Во вторник, 28 мая, Украина и Португалия заключили двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Его подписали президент Владимир Зеленский и премьер-министр страны-партнера Луиш Монтенегру.

Текст документа был опубликован на сайте главы Украинского государства. Соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

В частности, документ предусматривает следующие обязательства Лиссабона:

– Предоставление не менее 126 миллионов евро военной поддержки в этом году.

– Участие в коалиции F-16, международной коалиции способностей морской безопасности, программе закупки боеприпасов большого калибра, а также усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

– Поддержка Украинской формулы мира, привлечение агрессора к ответственности, усиление санкций против РФ и совместную работу над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или ущерб, нанесенный российской агрессией.

– Продолжение участия в Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Соглашение предусматривает также двустороннее сотрудничество в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействия химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

В целом Португалия – уже 12-я страна, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности. До этого Украина подписала такой документ с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 21 мая Украина начала переговоры со Швецией по заключению соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. Это происходит во исполнение поручения президента Владимира Зеленского и продолжая его недавний телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном.

– Зеленский сообщил, что команды Норвегии и Украины уже готовы подписать соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Команды стран уже завершили текст этого документа.

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