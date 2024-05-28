'Мы должны быть готовы': Россия может пытаться расширить зону боевых действий на границе – ГНСУ

Россия накапливает силы на границе с Харьковской и Сумской областями, чтобы рассредоточить и сковать наши силы обороны. Поэтому нужно быть готовым к тому, что оккупанты в любой момент могут попытаться расширить зону боевых действий на этих направлениях.

Об этом сказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона. Он назвал наиболее опасные участки фронта.

По словам спикера, вся граница с Россией остается непростым направлением и несет угрозу.

Так, в Харьковской области речь идет о двух пунктах пропуска - "Липцы" и "Волчанск". Наши защитники делают все, чтобы не допустить продвижения врага вглубь. На других участках региона все стабильно, отметил Демченко.

"Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе в направлении Сумской области. Потому что силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, могут свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны где ведутся боевые действия", – подчеркнул Демченко.

По словам пресс-секретаря ГНСУ, Россия может прибегнуть к расширению зоны боевых действий для того, чтобы рассредоточить и сковать наши сил и средств.

"Фактически враг будет пытаться сковывать Силы обороны нашей страны", – объяснил он.

Как сообщал OBOZ.UA:

Силы обороны Украины достигли незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы. Несколько иная ситуация в районе Волчанска, где оккупанты продолжают вести штурмы к северо-востоку от облцентра.

Но враг не прекращает атаки. Захватчики активизировались на Харьковском направлении: продолжаются бои в районе Липцев и Старицы.

В британской разведке оценивают, что дальнейшие продвижения войск РФ на севере Харьковщины будут ограничены в течение следующей недели. Ведь Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на этом участке фронта, российский территориальный контроль там в настоящее время фрагментирован и не объединен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!