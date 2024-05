У ВСУ есть успехи в районе Липцев на Харьковщине, но враг не прекращает атак: в ISW оценили ситуацию. Карта

Силы обороны Украины добились незначительных продвижений к северу от Харькова в направлении села Липцы на фоне российских атак 27 мая. Немного другая ситуация в районе Волчанска, где оккупанты продолжают вести штурмы к северо-востоку от облцентра.

Однако подтвержденных изменений на линии фронта на Харьковском направлении за это время не было. Об этом говорится в сводке Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Аналитики ссылаются на опубликованные в понедельник геолокированные кадры, которые показывают, что ВСУ недавно отбили часть территории на полях к северу от Липцов.

И хотя российские блогеры заявляли о продвижении ВС РФ на глубину до 500 метров к северу от села, в ISW это не подтверждают. Отмечается, что враг продолжил наземные атаки в районе Липцов и Терновой (на международной границе между Липцами и Волчанском).

Тем временем минобороны РФ "хвасталось", якобы оккупационные силы отразили украинскую наземную атаку возле Глубокого (непосредственно к северу от Липцов).

Известно, что в бои на севере Харьковской области российское командование бросило недавно сформированный 245-й гвардейский мотострелковый полк (47-я танковая дивизия 1-й танковой армии Московского военного округа), отряд "анварского спецназа" (возможно, имеются в виду "добровольцы" БАРС-25 "Анвар"), а также элементы так называемого Русского Африканского корпуса.

По данным ISW, на другой стороне Харьковского направления 27 мая войска РФ продолжили атаки к северо-востоку от облцентра в районе Волчанска, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Российские пропагандисты заявили, что оккупанты незначительно продвинулись по улице Ленина в центре Волчанска, где продолжаются ожесточенные бои. Также утверждали, что ВСУ сохраняют присутствие на территории Волчанского агрегатного завода в центре города на северном берегу реки Волчья.

В Генштабе Украины сообщили, что российские войска продолжили наземные атаки в районе Старицы (к юго-западу от Волчанска).

Как сообщал OBOZ.UA, в британской разведке оценивают, что дальнейшие продвижения войск РФ на севере Харьковщины будут ограничены в течение следующей недели. Ведь Силам обороны Украины удалось стабилизировать ситуацию на этом участке фронта, российский территориальный контроль там в настоящее время фрагментирован и не объединен.

