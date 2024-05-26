ВСУ сдержали первоначальное наступление на Харьковщине, дальнейшие успехи окупантов будут ограниченными – британская разведка

Вооруженным силам Украины удалось стабилизировать ситуацию на севере Харьковщины. Российский территориальный контроль на этом участке фронта фрагментирован и не объединен.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании в соцсети X. Дальнейшие успехи России на этом направлении будут ограничены в течение следующей недели, поскольку начальная атака России была сдержана украинским сопротивлением.

Британская разведка сообщает, что российские оккупационные войска продолжают атаковать город Волчанск. В то же время, украинские силы активно обороняются и отбивают большинство из этих атак.

Поскольку село Бугруватка, что расположенное к юго-западу от Волчанска, вероятно, находится под их контролем, российские войска пытаются установить физический контроль над соседней переправой через реку Северский Донец, угрожая тем самым флангу и тылу украинских сил, что обороняются в самом Волчанске.

В районе населенного пункта Лукьянцы оккупанты ведут наступление в направлении села Липцы, но по данным Генштаба, по состоянию на вечер 22 мая 2024 года, значительных успехов враг не добился.

Отмечается, что 17 мая 2024 года российский диктатор Владимир Путин заявил, что российские войска создают буферную зону в Харькове, однако оккупанты не имели в этом успехов.

Ранее в Генштабе сообщили, что с начала суток 26 мая до 10 часов утра произошло 35 боевых столкновений, большинство из них – на Покровском направлении. Тем временем на Харьковщине угроза прорыва оккупантов отражена, там обеспечена устойчивая оборона.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине с применением 14 ракет воздушного базирования и более трех десятков ударных БпЛА.