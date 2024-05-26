ВСУ сдерживают наступление врага по всему фронту и стабилизируют оборону на Харьковщине – Генштаб

Украинские воины сдерживают наступление захватчиков вдоль всей линии фронта. Тем временем на Харьковщине угроза прорыва оккупантов отражена, там обеспечена устойчивая оборона.

Украинская артиллерия и пехота в Харьковской области наносят врагу значительные потери: на севере области накануне захватчики потеряли 179 военнослужащих и более десятка единиц техники и вооружений. О ситуации на Харьковском направлении и других участках фронта по состоянию на 10:00 26 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"На Харьковском направлении угроза прорыва оккупантов отражена, обеспечена устойчивая оборона. Везде, где захватчики продолжают атаки, они терпят значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения", - говорится в возведении ГШ.

На севере Харьковщины враг предпринял три попытки штурма позиций украинских войск. Силы обороны отразили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая. В то же время, захватчики продолжают попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы, по состоянию на 10 часов там шел бой.

"В то же время наши подразделения продолжают меры по усилению устойчивости обороны. По уточненной информации, вчера враг потерял на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, наши воины уничтожили танк, боевую бронемашину, три артсистемы и шесть автомобилей и спецтехники", – добавили в Генштабе.

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