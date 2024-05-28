В районе Липцев и Старицы Харьковской области идут бои: в Генштабе рассказали о ситуации. Карта

С начала суток и до 14 часов 28 мая на линии фронта произошло уже 64 боевых столкновения. В частности, захватчики активизировались на Харьковском направлении: продолжаются бои в районе Липцев и Старицы, враг активно применяет КАБы.

Тем временем интенсивность боев на Покровском направлении выросла почти вдвое, жарко и на Купянщине. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 14:00.

Согласно оперативной информации по состоянию на 14:00 28 мая враг продолжает наступательные действия.

"Наибольшая активность наблюдается на Покровском и Купянском направлениях. Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают давление оккупантов и жестко отвечают на их попытки продвинуться вперед", – отметили в Генштабе.

Там добавили, что российские захватчики продолжают обстреливать артиллерией приграничья Черниговской и Сумской областей. В частности, враг вел огонь в направлении Покровки, Искровщины, Барановки и Великой Писаревки.

Всего с начала текущих суток произошло уже 64 боевых столкновения.

На Харьковском направлении враг атакует с применением управляемых авиационных бомб. Количество боестолкновений с начала суток здесь возросло до четырех. В настоящее время продолжаются бои в районе Липцев, где оккупанты использовали семь КАБов, и Старицы. Еще четыре КАБа агрессор сбросил на Нескучное.

Увеличилась интенсивность штурмовых действий российских захватчиков на Купянском направлении. 12 раз противник атаковал позиции наших подразделений неподалеку от Синьковки, Новоселовки, Мясожаровки, Дружелюбовки и Твердохлебового. Восемь вражеских попыток продвинуться вперед украинские воины отбили.

Продолжаются бои в районах Петропавловки, Степового, Новоегоровки и Невского.

На Лиманском направлении с начала суток зафиксировано восемь наступательных действий врага, семь из которых успешно отражены нашими защитниками.

"Потери позиций не допущены. Вблизи Торского продолжается бой", – отметили в Генштабе.

На Краматорском направлении оккупанты пытаются штурмовать при поддержке авиации. Активно применяют неуправляемые авиационные ракеты в районе населенного пункта Пивничное. Подразделения Сил обороны четыре вражеских атаки успешно отбили. Одна еще продолжается.

Особенно активен противник сегодня на Покровском направлении. Здесь интенсивность боев, отметили в Генштабе, увеличилась почти вдвое.

По состоянию на 14:00 зафиксировано 15 боеприкосновений. Пять из них еще продолжаются вблизи Новоалександровки, Калинового и Прогресса. Константиновку оккупанты обстреляли неуправляемыми авиационными ракетами.

На Времевском направлении враг дважды атаковал в районах Старомайорского и Раздольного. Силы обороны контролируют ситуацию, заверили в Генштабе.

На Ореховском направлении к 14:00 зафиксированы три боестолкновения. Захватчики безуспешно пытались прорвать оборону наших войск у Работинои Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении, на плацдармах на левом берегу Днепра, российский агрессор семь раз пытался потеснить подразделения Сил обороны недалеко от Ольговки и Новотягинки. Атаковал с использованием пяти КАБов. Успеха не имел. Продолжается бой в районе Крынок.

"На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела. Наши воины продолжают давать отпор оккупантам, пресекают их попытки прорвать нашу линию обороны и наносят максимальные потери", – заверили в Генштабе.

Напомним, ранее в ГШ ВСУ отмечали, что на 12 часов дня 28 мая Силы обороны Украины дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию.

Также сообщалось, что утром 28 мая в Генштабе рассказали, что накануне ВСУ отминусовали еще 1460 оккупантов, десятки ББМ и артсистем врага. За сутки россияне потеряли 175 единиц военной техники и вооружений.

Потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 503 800 человек.