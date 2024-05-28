ВСУ обезвредили еще 1460 оккупантов, десятки ББМ и артсистем врага – Генштаб

Защитники Украины за прошедшие сутки уничтожили 175 единиц вооружения и военной техники оккупационных сил РФ. В боях ликвидировали и ранили по меньшей мере 1460 захватчиков.

По состоянию на 28 мая общие боевые потери личного состава российской армии в войне уже достигают 503 800. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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