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ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

Лилия Рагуцкая
War
4 минуты
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ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 115 боевых столкновений, с начала суток 28 мая до 12 часов дня зафиксировано 45 вражеских атак. При этом на севере Харьковщины захватчики штурмов не совершали, а на Покровском направлении Силы обороны дали отпор врагу и пытаются стабилизировать ситуацию.

При этом враг несет потери: Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 24 района сосредоточения личного состава ВС РФ. Подробности о ситуации на фронте по состоянию на 12.00 28 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Прошедшие сутки ознаменовались ожесточенными боями на разных направлениях фронта: зафиксировано 115 боевых столкновений. Захватчики также активно наносили удары по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам.

В частности, зафиксировано два ракетных удара с применением трех ракет, 61 авиаудар с применением 93 КАБов, 1050 ударов дронами-камикадзе, более четырех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны продолжают давать мощный отпор противнику. За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 24 района сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских оккупантов.

Тяжело на фронте и сегодня. С начала суток 28 мая произошло уже 45 боевых столкновений.

"Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти КАБов, 656 обстрелов позиций наших войск из разных типов вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе", – рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак были отбиты без успехов для противника. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб
ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

На Лиманском направлении по состоянию на 12 часов дня продолжались пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Наши защитники успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потери позиций не допущены.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

На Северском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили и еще четыре продолжаются. Ситуацию в Генштабе назвали контролируемой.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

На Краматорском направлении с начала суток противник уже четырежды пытался улучшить тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку от Григоровки, Клещиевки и Андреевки. Три вражеских попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями Сил обороны. Продолжается боевое столкновение в районе Андреевки.

"Потери позиций не допущены. Ситуация контролируемая", – заверили в Генштабе

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

Которые сутки подряд самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении. С начала суток там произошло 15 боевых столкновений: семь атак неподалеку от Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой украинские воины отбили, еще восемь по состоянию на 12 часов продолжались.

"Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении", – подчеркнули в Генштабе.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

На Кураховском направлении одна атака неподалеку от Константиновки уже отбита. Продолжается бой в районе Водяного.

"Враг интенсивным огневым влиянием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки", – говорится в сводке.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

С начала суток на Времевском направлении украинские воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируется.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

На Приднепровском направлении враг предпринял три неудачных попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

По остальным направлениям, по данным Генштаба, обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, утром 28 мая в Генштабе рассказали, что накануне ВСУ отминусовали еще 1460 оккупантов, десятки ББМ и артсистем врага. За сутки россияне потеряли 175 единиц военной техники и вооружений.

Потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 503 800 человек.

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