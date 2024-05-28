ВСУ дали отпор врагу на Покровском направлении и пытаются стабилизировать ситуацию – Генштаб

За прошедшие сутки на линии фронта произошло 115 боевых столкновений, с начала суток 28 мая до 12 часов дня зафиксировано 45 вражеских атак. При этом на севере Харьковщины захватчики штурмов не совершали, а на Покровском направлении Силы обороны дали отпор врагу и пытаются стабилизировать ситуацию.

При этом враг несет потери: Воздушные силы, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 24 района сосредоточения личного состава ВС РФ. Подробности о ситуации на фронте по состоянию на 12.00 28 мая сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Прошедшие сутки ознаменовались ожесточенными боями на разных направлениях фронта: зафиксировано 115 боевых столкновений. Захватчики также активно наносили удары по позициям украинских воинов и мирным населенным пунктам.

В частности, зафиксировано два ракетных удара с применением трех ракет, 61 авиаудар с применением 93 КАБов, 1050 ударов дронами-камикадзе, более четырех тысяч обстрелов из разных типов вооружения, в том числе 138 – из реактивных систем залпового огня.

Силы обороны продолжают давать мощный отпор противнику. За прошедшие сутки Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия поразили 24 района сосредоточения личного состава и две артиллерийские системы российских оккупантов.

Тяжело на фронте и сегодня. С начала суток 28 мая произошло уже 45 боевых столкновений.

"Оккупанты совершили семь авиаударов с применением девяти КАБов, 656 обстрелов позиций наших войск из разных типов вооружения. Также российские террористы задействовали для ударов 43 дрона-камикадзе", – рассказали в Генштабе.

На Харьковском направлении с начала суток оккупанты штурмовых действий не вели. Подразделения наших войск укрепляют оборону и держат российских захватчиков под огневым контролем.

На Купянском направлении с начала суток уже произошло семь боестолкновений. В районах населенных пунктов Петропавловка, Дружелюбовка и Невское шесть атак были отбиты без успехов для противника. Еще одно боевое столкновение в районе Невского продолжается.

На Лиманском направлении по состоянию на 12 часов дня продолжались пять вражеских атак в районах населенных пунктов Терны, Торское и Белогоровка. Наши защитники успешно отбили по одному штурмовому действию в районе Торского и Белогоровки. Потери позиций не допущены.

На Северском направлении противник тоже пытается проявлять активность. Одну атаку украинские воины отбили и еще четыре продолжаются. Ситуацию в Генштабе назвали контролируемой.

На Краматорском направлении с начала суток противник уже четырежды пытался улучшить тактическое положение. Штурмовые действия проводит неподалеку от Григоровки, Клещиевки и Андреевки. Три вражеских попытки продвинуться вперед успешно отражены подразделениями Сил обороны. Продолжается боевое столкновение в районе Андреевки.

"Потери позиций не допущены. Ситуация контролируемая", – заверили в Генштабе

Которые сутки подряд самые ожесточенные бои идут на Покровском направлении. С начала суток там произошло 15 боевых столкновений: семь атак неподалеку от Новоалександровки, Прогресса и Новоселовки первой украинские воины отбили, еще восемь по состоянию на 12 часов продолжались.

"Силы обороны продолжают прилагать усилия по стабилизации обстановки на данном направлении", – подчеркнули в Генштабе.

На Кураховском направлении одна атака неподалеку от Константиновки уже отбита. Продолжается бой в районе Водяного.

"Враг интенсивным огневым влиянием пытается потеснить наших защитников с занимаемых позиций. Подразделения Сил обороны, в свою очередь, прилагают максимум усилий для стабилизации обстановки", – говорится в сводке.

С начала суток на Времевском направлении украинские воины отбивают атаку в районе Раздольного. Ситуация контролируется.

На Приднепровском направлении враг предпринял три неудачных попытки оттеснить украинских воинов от Крынок.

По остальным направлениям, по данным Генштаба, обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним, утром 28 мая в Генштабе рассказали, что накануне ВСУ отминусовали еще 1460 оккупантов, десятки ББМ и артсистем врага. За сутки россияне потеряли 175 единиц военной техники и вооружений.

Потери России в живой силе за время полномасштабного вторжения составили 503 800 человек.