На Хмельнитчине в результате вражеской атаки возник пожар на инфраструктурном объекте

Страна-агрессор Россия ночью 6 июня запустила по Украине 18 дронов-камикадзе типа "Шахед", часть из которых – по Хмельницкой области. В результате атаки в регионе произошел пожар на инфраструктурном объекте.

Обошлось без пострадавших. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

По его словам, ночью в четверг силы противовоздушной обороны сбили один вражеский ударный БПЛА над областью.

Кроме этого, в результате атаки в одном из населенных пунктов возникло возгорание на инфраструктурном объекте. Там работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют бойцы ГСЧС.

"Травмированных или погибших нет", – отметил чиновник.

Напомним, что этой ночью защитники неба уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе. Противовоздушная оборона работала в Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областях

Как сообщал OBOZ.UA, 26 мая на Хмельнитчине силы ПВО сбили шесть беспилотников и одну ракету во время российских обстрелов. Обошлось без пострадавших и разрушений, произошло лишь аварийное отключение света.

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