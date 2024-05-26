В Хмельницкой области после атаки РФ произошло аварийное отключение света: что известно

На Хмельнитчине в ночь на 26 мая силы ПВО сбили шесть беспилотников и одну ракету во время российского обстрела. К счастью, обошлось без пострадавших и разрушений.

Однако в одном из городов области была отключена электроэнергия для 3 тысяч абонентов. Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Из-за вражеской атаки в одном из городов области от электроэнергии было отключено 3 тыс. абонентов. В настоящее время все потребители подключены к энергосети. На месте происшествия работали соответствующие службы. Информация о травмированных и разрушениях не поступала", – сообщил глава города.

Отметим, что первые взрывы в Хмельнитчине прогремели около 03:35. В Telegram-канале Воздушных сил ВСУ сообщили о движении ударных беспилотников в направлении Староконстантинова.

Снова взрывы в области прогремели ориентировочно в 04:30. В Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС в Хмельницкой области. Еще один взрыв прогремел в Хмельницком примерно в 04:35.

Воздушную тревогу в области объявили в 02:19, а об отбое сообщили в 05:22.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на воскресенье, 26 мая, страна-агрессор Россия подняла в воздух группу самолетов Ту-95МС и МиГ-31К, которые под утро совершили пуски крылатых ракет и "Кинжалов" по Украине. До этого враг атаковал наши регионы дронами-камикадзе типа Shahed, пострадали мирные жители.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 мая российские террористы нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. В ряде областей после атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!