На Днепропетровщине и Николаевской области после ночной атаки РФ повреждены школы, медучреждение и жилые дома

В ночь на 26 мая российские террористы нанесли массированный удар по Украине с применением ракет и дронов-камикадзе. В ряде областей после атаки зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

В Николаевской и Днепропетровской областях дроны повредили школы, медучреждение и жилые дома. Об этом сообщили в областных военных администрациях.

В Днепропетровской ОВА заявили, что ночью украинские военнослужащие сбили в небе над регионом 11 дронов типа Shahed – 5 беспилотников уничтожили в Синельниковском районе, по 2 – в Каменском и Павлоградском, по одному – в Никопольском и Новомосковском.

Никополь российские террористы дополнительно атаковали из артиллерии. В городе после ночных обстрелов повреждены школа, медицинское учреждение, 4 торговых павильона и два магазина. Также изуродованы 6 многоквартирных домов, хозяйственная постройка, 4 гаража, автомобиль, линии электропередач, повреждены 3 частных дома.

По Марганецкой и Красногригорьевской громадах оккупанты били из тяжелой артиллерии. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В Николаевской области также активно работала противовоздушная оборона. В областной администрации сообщили, что в ночь на 26 мая силами и средствами противовоздушной обороны в регионе уничтожены три дрона типа Shahed.

В Коблевской громаде в результате поражения вражеского БПЛА типа Shahed-131/136 взрывной волной повреждены окна заведения дошкольного образования. Обошлось без пострадавших.

Напомним, около 16:00 в субботу военные преступники ударили двумя КАБами по строительному гипермаркету в Харькове, где могли находиться более 200 человек: помещение охватил пожар на площади 10 тыс. кв. м. Также оккупанты обстреляли Центральный парк и район плотной жилой застройки города.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны Украины ночью 26 мая обезвредили в небе над рядом регионов 31 дрон-камикадзе типа Shahed-131/136, а под утро защитники сбили 12 российских ракет. Страна-агрессор РФ совершила эту комбинированную атаку, используя в целом 45 средств нападения.

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