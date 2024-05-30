'Тунец по-крымски': в ГУР показали видео поражения российских катеров с помощью дронов Magura V5

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало видео операции по поражению двух вражеских катеров типа КС-701 "Тунец", которые оккупанты использовали для охраны Крымского моста. Российские суда были уничтожены в ночь на 30 мая с помощью ударных морских дронов Magura V5.

Кадры были опубликованы в официальном Telegram-канале ГУР. "Тунец по-крымски" от ГУР – уничтожены два вражеских катера", – говорится в публикации.

В ведомстве добавили, что операцию провело спецподразделение ГУР Group 13 с помощью Magura V5. Оно в очередной раз результативно атаковало корабельно-катерный состав РФ в оккупированном украинском Крыму.

Оккупанты, пытаясь обезвредить ударные морские дроны на подходе к бухте Узкая, 32 раза поднимали в небо боевую авиацию, в том числе самолеты Су-27/30/35, МиГ-29, Бе-12, Ан-26 и вертолеты Ка-27/29 и Ми-8.

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