Оккупанты пытаются спасти свою ПВО в Крыму от украинских ударов: в 'Атеше' раскрыли подробности

Российские оккупанты в захваченном Крыму после успешных украинских ударов пытаются спасти свою ПВО. Они строят специальные заграждения, чтобы спрятать вооружение подальше от глаз крымчан, которые активно передают информацию о нем Силам обороны Украины.

Об этом 5 июня сообщили в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш". "Рашисты начали строить заграждения, чтобы скрыть свое ПВО в Крыму", – говорится в сообщении Telegram-канала движения.

Так, оккупационная власть украинского полуострова пытается спрятать средства ПВО от глаз местного населения.

Для этого захватчики начали строить дорожные защитные экраны на автомобильных дорогах Крыма.

Причиной стали успешные удары Сил обороны Украины, в результате которые были уничтожены вражеские средства ПВО.

"Это результат работы не только украинских сил, но и крымчан, которые активно делились информацией о расположении военной техники оккупантов", – рассказали в "Атеш".

В движении добавили, что знают о планах врага построить множество заградительных сооружений на трассах Крыма в ближайшее время.

"Мы призываем тех, кто строит эти щиты, написать нам и поделиться ценной информацией. Это поможет предотвратить их планы. Боритесь за свою свободу в рядах "Атеш", – призвали партизаны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В оккупированном Севастополе враг разместил системы ПВО С-300 между частными жилыми домами. Местные жители запаниковали из-за такого "соседства".

– В ночь на 30 мая СБУ поразила дронами РЛС "Небо СВУ" в оккупированном Крыму. Она контролировала участок фронта на расстоянии 380 км и обеспечивала защиту объектов захватчиков на полуострове.

– Накануне в "Атеш" рассказали, что оккупанты в Крыму усиливают свою ПВО. Также они пытаются улучшить защиту Крымского моста от морских дронов.

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