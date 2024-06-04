В Севастополе оккупанты поставили пусковые установки ЗРК С-300 между частными домами: жители паникуют

Во временно оккупированном Севастополе оккупанты разместили пусковые установки ЗРК С-300 в непосредственной близости к жилому массиву. Комплекс захватчики разместили между частными жилыми домами.

Местные жители начали паниковать из-за такого "соседства". Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер".

"В Севастополе местные жители жалуются, что пусковые установки ЗРК С-300 поставили в непосредственной близости к жилому массиву, между частными домами на 7-м километре Балаклавского шоссе", – отмечено в сообщении.

Подписчики канала сообщили, что ранее этот комплекс был размещен на высоте Горная, она находится на 10 км Балаклавского шоссе. Впоследствии комплекс перегнали на новую позицию.

И, учитывая, насколько методично Украина "выбивает" российскую ПВО на временно оккупированном полуострове, подобные "маневры" вызывают панику у жителей жилого массива, где теперь установлена С-300, отмечает канал.

Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ поразили в Крыму РЛС "Небо СВУ". Комплекс, стоимость которого достигает 100 млн долларов, "отслеживал" линию фронта протяжностью свыше 300 км и прикрывал военные объекты РФ на полуострове.

Также сообщалось, что во время одной из атак на Крым в мае текущего года был ликвидирован командир военной базы ПВО на захваченном полуострове. Позже выяснилось, что оккупант по фамилии Кулаков предал Украину в 2014 году, "награда" нашла "героя" спустя десять лет после предательства.