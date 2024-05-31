Дроны СБУ поразили в Крыму РЛС 'Небо СВУ': ее цена достигает $100 млн

В ночь на 30 мая воины Службы безопасности Украины поразили дронами собственной разработки российскую РЛС "Небо СВУ" во временно оккупированном Крыму. Она контролировала участок фронта в 380 км и обеспечивала защиту вражеских объектов на полуострове.

Стоимость этой РЛС составляет 100 млн долларов. Об этом OBOZ.UA сообщили информированные источники.

Удачную атаку, в результате которой враг потерял комплекс дальнего радиолокационного обнаружения "Небо СВУ" стоимостью 100 млн долларов, спецназовцы провели в ночь с 29 на 30 мая. По этой РЛС воины СБУ нанесли удары дронами, разработанными специалистами военной контрразведки Службы.

Источник отметил, что уничтоженная РЛС была расположена вблизи Армянска и контролировала участок фронта в 380 км, обеспечивая защиту объектов врага на территории Крыма.

По данным источника, после атаки дронов СБУ средства космической разведки зафиксировали отключение излучения радаров РЛС и больше его не фиксировали. Следовательно, благодаря удачной операции российская ПВО на значительном участке фронта "ослепла".

Напомним, ранее источники OBOZ.UA раскрыли новые подробности атаки на подстанции и нефтебазу в Краснодарском крае. Удар по логистике врага, который обеспечивал оккупационные силы в Крыму, был комплексным, операция длилась несколько дней и включала атаку на подстанции и сети электроснабжения, а также запасы светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ.