Удар был комплексный, операция продолжалась несколько дней: новые подробности атаки на подстанции и нефтебазу в Краснодарском крае

Силы обороны совместно с СБУ провели операцию по уничтожению логистики, обеспечивающей жизнедеятельность российских войск в Крыму. Она проводилась несколько дней подряд.

В рамках операции был нанесен комплексный удар по электроснабжению и запасам светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае РФ. Об этом OBOZ.UA сообщили источники.

Источник утверждает, что спецназовцы СБУ в сотрудничестве с Силами обороны провели операцию, продолжавшуюся несколько дней, целью которой было уничтожение логистики, обеспечивающей оккупационные войска на захваченном Россией Крымском полуострове.

В рамках этой операции были поражены подстанции и сети электроснабжения, а также запасы светлых нефтепродуктов в Краснодарском крае России.

Начата операция была с ракетного удара по двум паромам, курсировавшим в порт "Кавказ" и использовавшимся для военной логистики агрессора.

Далее 31 мая украинские дроны поразили электроподстанции, поставляющие электроэнергию непосредственно на Крымский полуостров и акватории Керченского пролива, они питали также порты.

Этой же ночью воины СБУ и Военно-морских сил ударили по перевалочной нефтебазе в морском порту "Кавказ". Источник отмечает, что именно через нее в Крым поставлялись светлые нефтепродукты.

Удары оказались эффективными: на нефтебазе вспыхнул масштабный пожар такой силы, что его зафиксировали спутники.

Напомним, утром 31 мая стало известно, что в Краснодарском крае горела нефтебаза в Темрюкском районе. Пылали три цистерны с нефтепродуктами. Интересно, что оккупанты хвастались, что сбили все беспилотники, которые фиксировались над регионом ночью, при этом местные власти подтверждали пожар и рассказывали о пострадавших.

Впоследствии в Генеральном штабе ВСУ раскрыли детали удара по нефтяному терминалу в Краснодарском крае. По нему отработали ракеты из украинского комплекса "Нептун". В то же время там заявили об атаке на паромы порта "Кавказ" и поражении еще одного нефтетерминала в регионе – его атаковали беспилотные аппараты.