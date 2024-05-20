Уничтоженный командир военной базы ПВО в Крыму Кулаков предал Украину в 2014 году

Российский оккупант Александр Кулаков, ликвидированный Силами обороны во время ракетной атаки по радиотехнической воинской части №85683 в Крыму, был предателем Украины. В 2014 году он изменил присяге и перешел на сторону государства-агрессора России.

Об этом сообщило издание "Думская". Как известно, ВСУ ударили по базе россиян на горе Ай-Петри 13 мая. Это "секретная" военная база ПВО 3-го радиотехнического полка ВС РФ.

Как выяснили журналисты, до 2014 года Кулаков служил в 40 радиотехнической бригаде Оперативного командования "Юг". Во время захвата Россией Крыма командование приказало Кулакову до 15 мая 2014 года прибыть на материковую часть Украины для продолжения службы.

Однако он приказ не выполнил, проигнорировав присягу.

Кулаков был кадровым офицером, ранее прошел обучение в Донецком военном лицее и Харьковском военном университете.

Напомним, что 17 мая глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева подтвердила смерть Кулакова. Представительница оккупантов написала, что захватчик "ценой собственной жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб".

Российские власти официально об ударе по этой воинской части не сообщали. При этом Минобороны РФ подтверждало ракетную атаку, заявив, что над захваченным Крымом "были сбиты четыре ракеты Storm Shadow и семь беспилотников".

Кроме Кулакова, во время атаки погиб еще один военный и были раненные, писали СМИ.

Как сообщал OBOZ.UA, взрывы на горе Ай-Петри на юге Крыма прогремели около 6 утра 13 мая. Ракетную атаку потерпела российская база ПВО.

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