Оккупанты подтвердили гибель командира военной базы ПВО в результате удара по Крыму. Фото

Оккупанты подтвердили гибель командира воинской части №85683 Александра Кулакова во время удара по Крыму 13 мая. Тогда ракетами была поражена российская база ПВО на горе Ай-Петри.

В пятницу глава оккупационной администрации Алушты Галина Огнева сообщила о смерти Кулакова. Она написала, что захватчик "ценой своей жизни в результате ракетной атаки на Крым героически погиб".

Ранее о гибели командира части сообщали "Суспільне Крим" и несколько российских СМИ. Отмечалось, что в результате атаки были сильно повреждены здания офицерского состава и ранено большое количество российских военных.

Огнева написала, что 17 мая алуштинцы уже простились с Кулаковым. Дату его гибели она предусмотрительно не уточнила.

Между тем минобороны РФ лишь отчиталось об "сбитии" над Крымом ракет Storm Shadow и беспилотников в ночь на 13 мая. О погибших или пострадавших в результате атаки в сообщении речь не шла.

Как сообщал OBOZ.UA, около 6 утра 13 мая во временно оккупированном Крыму раздались взрывы на горе Ай-Петри на юге Крыма. Атаки потерпела российская база ПВО, удары по объекту были нанесены ракетами.

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