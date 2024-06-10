ВСУ уничтожили военный объект РФ под Джанкоем: спутниковые фото

В сети показали спутниковые фото уничтоженного ВСУ военного объекта под Джанкоем во временно оккупированном Крыму. Точно установить тип пораженной техники трудно, но, вероятно, речь идет о зенитном ракетном дивизионе С-400 "Триумф".

Спутниковые снимки Planet Labs были опубликованы в Telegram "Схемы". На них видны последствия масштабного пожара у железной дороги в Джанкое. Удар по полуострову украинские силы нанесли в ночь на 10 июня.

В Генштабе ВСУ прокомментировали атаку, отметив, что враг не перехватил ни одну из выпущенных ракет своей "высокоэффективной" противовоздушной обороной. Журналисты "Схем" отметили, что качество спутниковых снимков не позволяет точно установить тип пораженной техники, однако понятно, что объект появился здесь в мае 2024 года, а вскоре неподалеку также построили и фортификационные сооружения.

Военный эксперт Анатолий Храпчинский предположил, что в месте прилета могла размещаться российская радиолокационная система "Подлет". Ее, в частности, используют в комплексе вместе с С-300 и С-400. В то же время, военный эксперт Михаил Жирохов считает, что РЛС в этом месте разворачивать не было смысла, а значит, это мог быть другой объект военного назначения.

Также в Генштабе отметили, что ВСУ поразили два зенитных ракетных дивизиона С-300, расположенных возле Черноморского и Евпатории в оккупированном Крыму. После ударов украинских ракетчиков в районах "бавовны" было зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 10 июня сразу в нескольких районах во временно захваченном российскими войсками Крыму были слышны взрывы. В селе Михайловка в Сакском районе исчез свет, а возле Наумовки под атакой мог находиться объект захватчиков. В Евпаторию предварительно прилетели сразу четыре ракеты по вертикальной траектории.

– 8 июня в разных частях временно оккупированного Крыма также прогремели взрывы. Громко было, в частности, в Балаклаве, Севастополе и Керчи.