В Крыму раздались взрывы, оккупанты заявили об атаке морского дрона

В ночь на 8 июня в разных частях временно оккупированного Крыма раздались взрывы. Громко было, в частности, в Балаклаве, Севастополе и Керчи.

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев заявил, что остров атаковал безэкипажный катер. Оккупанты якобы уничтожили его в районе Стрелечей бухты.

Местный "чиновник" заверил, что повреждения критической инфраструктуры не зафиксированы, тогда как Telegram-каналы публикуют кадры выбитых взрывной волной окон в жилом доме. Источники Telegram-канала "Крымский ветер" сообщили, что "стало плохо какому-то кораблю", однако деталей пока нет. Также в городе были слышны звуки стрельбы из автоматического оружия.

Также местные жители сообщили о взрыве в Балаклее, со стороны местной ТЭС и Керчи со стороны Темрюкского района Краснодарского края РФ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Россия пытается спрятать большие корабли и носители "Калибров" во временно оккупированном Крыму. Однако "охота" на них продолжается.

– В ночь на 7 июня во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. "Бавовна" посетила воинскую часть оккупантов в селе Мысовое в Ленинском районе: повреждены две РЛС.

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