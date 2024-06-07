Россия прячет большие корабли и носители 'Калибров', но охота на флот оккупантов продолжается, – Юсов

Страна-агрессор Россия пытается спрятать большие корабли и носители "Калибров" во временно оккупированном Крыму. Однако "охота" за ними продолжается.

Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Он отметил, что сейчас ВСУ охотятся на меньшие цели. В частности, по его словам, корабли типа "Сатурн" и "Тунец" – хоть и меньше, но все равно важны. Враг использует их для патрулирования, перевозки боеприпасов, личного состава и транспортировки других судов. Выведение их из строя существенно ослабляет способности российского флота.

Юсов также напомнил, что морские ударные дроны Magura в этом году потопили несколько российских кораблей. Среди них и "Тунцы", и "Цезарь Куников", и "Сергей Котов", а также крупные ракетные крейсеры.

"Целый состав российских кораблей был выведен из строя. В целом украинцам удалось вывести из строя треть российских плавсредств Черноморского флота. А это значит, что снижается угроза десантных операций, использования вражеского флота и носителей "Калибров", – сказал спикер ГУР.

Напомним, ГУР уничтожило еще одно российское судно в Черном море. Речь идет о буксире, который был поврежден у оккупированного полуострова.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Силах обороны юга Украины заявили, что у нашей страны есть свой флот и он планово и постепенно развивается. Это длительный процесс, но он уже начался и продолжается.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!