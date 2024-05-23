Это длительный и сложный процесс: Плетенчук рассказал, как Украина строит свой флот

В Силах обороны юга Украины заявили, что у нашей страны есть свой флот и он планово и постепенно развивается. Это длительный процесс, однако он уже начался и продолжается.

Сейчас эти процессы в основном происходят за пределами Азово-Черноморского региона, например, в Британии. Об этом сказал начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в среду, 22 мая", в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что Украина не является государством без флота, как ранее считали в России. По словам спикера, учения проходят по месту нахождения кораблей. Это позволяет безопасно подготовить наши экипажи и сразу пройти обучение у наших партнеров.

"Развитие флота – это всегда длительный и сложный процесс, особенно когда во время этого развития нужно переходить на другие системы вооружения, другие корабли стран НАТО. Это новая для нас система корабельной службы", – сказал он.

Такие сложные системы, как корабли, овладевают достаточно долго и перевооружение кораблей происходит так же долго.

"Корабль – это сложнейшая вооруженная система в любой армии мира. Экипаж корабля – это несколько десятков, иногда сотен людей, которые должны работать как единый механизм", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Североатлантический альянс в будущем передаст Украине пять противоминных кораблей. Минная опасность в Черном море – это общая проблема нашей страны и ее соседей, в том числе трех членов НАТО: Румынии, Болгарии, Турции.

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