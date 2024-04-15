Украина получит от НАТО пять противоминных кораблей: Плетенчук раскрыл подробности

Североатлантический альянс в будущем передаст Украине пять противоминных кораблей. Минная опасность в Черном море – это общая проблема нашей страны и ее соседей, в том числе трех членов НАТО: Румынии, Болгарии, Турции.

Об этом в эфире "Єдиних новин" 15 апреля сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук. Он подчеркнул, что море нуждается в полноценной операции по разминированию.

"Она уже спланирована, штаб уже создан, экипажи кораблей готовятся. Однако, к сожалению, сейчас, из-за действия конвенции Монтре эти корабли (от НАТО. – Ред.) не могут попасть в акваторию Черного моря", – сказал спикер ВМС.

По его словам, украинские экипажи, которые готовились к работе на кораблях "Черкассы" и "Чернигов", переданных Великобританией для ВМФ Украины, уже прошли подготовку.

"Они уже несут службу. В прошлом году они получили оценку совместимости первого уровня со странами НАТО. В этом году мы надеемся получить самую высокую оценку – второй уровень совместимости. Кроме того, еще три корабля готовятся к передаче от Нидерландов и Бельгии. И эти экипажи тоже продолжают обучение. В целом мы планируем получить пять кораблей, которые являются противоминными", – рассказал Плетенчук.

Как писал OBOZ.UA:

– Ранее капитан ІІІ ранга Дмитрий Плетенчук рассказал, что ЧФ РФ потерял около трети кораблей, среди них есть представители всех типов: не только флагман, но и сторожевой, БДК и даже подлодка.

– Основная сила России во временно оккупированном Крыму – Черноморский флот страны-агрессора – практически выведена с полуострова. Корабли, в частности ракетоносители, россияне переместили в пункт базирования в Новороссийске.

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