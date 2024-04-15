Плетенчук: Черноморский флот РФ потерял треть кораблей, среди них есть представители всех типов

Среди уничтоженных Силами обороны Украины судов российского флота есть не только флагман, но и сторожевой и большие десантные корабли. Есть даже подлодка.

Об этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ капитан ІІІ ранга Дмитрий Плетенчук сказал в эфире телемарафона "Единые новости". Если перевести это на язык цифр, то "можно говорить о трети судов Черноморского флота страны-агрессора ".

Плетенчук отметил, что к этому результату присоединились и Сухопутные войска, и Воздушные силы, и Служба безопасности, и Главное управление разведки.

"То есть фактически все рода войск принимают участие в проведении этих операций", – сказал спикер ВМС Украины.

"Однако важнее качественный показатель, поэтому здесь еще есть над чем работать. Это касается носителей крылатых ракет, которых более десятка в акватории Черного моря, а точнее - в гавани в Новороссийске. Поэтому работы хватает, но у нас есть успехи, причем достаточно существенные", – сказал Плетенчук.

Он вспомнил неудачные попытки агрессора блокировать гражданское судоходство, которое для Украины критически важно.

"Господство российского флота в Черном море, которое они считали нормой, сейчас под большим вопросом", - резюмировал спикер.

Украина поразила мир не только тем, как упорно уже почти два года дает отпор врагу, армия которого считалась второй по мощи в мире. Еще одним шоком для мирового сообщества стало то, что мощное сражение захватчикам украинцы дали на море – и страна, практически не имеющая флота, нанесла "морскому государству" РФ колоссальные потери.

Напомним, ранее в ВМС заявили, что ВСУ уничтожили 15 кораблей РФ и повредили еще 12. При этом в 2023 году украинские дроны поразили 7 кораблей Черноморского флота РФ.

Благодаря этому Украина смогла преодолеть господство РФ на море и образовала 200-мильную полосу в Черном море: там теперь курсируют гражданские суда.