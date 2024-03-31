РФ забрала почти весь флот из Крыма, остались только неудачники, – Плетенчук

Основная сила России во временно оккупированном Крыму – Черноморский флот РФ – практически выведена с полуострова. Корабли, в частности ракетоносители, россияне переместили в пункт базирования в Новороссийске.

В Крыму остается только один "неудачник" – ракетоноситель "Циклон", который за время полномасштабного вторжения так и не запустил ни одной ракеты. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Российские захватчики практически полностью вывели корабли Черноморского флота РФ из временно оккупированного Крыма.

"Основной силой у них в Крыму считался флот. Сейчас он фактически едва ли не в полном составе Крым покинул. Я имею в виду, что большинство боевых единиц, если брать носители крылатых ракет, фактически все перебазированы, кроме одного неудачника, который до сих пор не запустил ни одной ракеты, хотя и считается носителем крылатых ракет, это я о "Циклоне" сейчас", – рассказал он.

По словам Плетенчука, максимально спрятать в Новороссийске оккупанты попробовали и другие боевые корабли.

"Можно сказать, что там оставили если не тех, кого не жалко, то тех, кого, пожалуй, просто негде разместить в пункте базирования в Новороссийске. Конечно, там остается некоторый состав кораблей, но самые ценные активы выведены фактически, если брать именно корабли ", – подытожил представитель ВМФ.

Напомним, ранее разведка Британии объяснила, как Украина не дает флоту РФ демонстрировать силу в Черном море. Не имея своего собственного флота, Киев заставил российское командование вывести крупные военные корабли из временно оккупированного Крыма и продолжает ликвидировать оставшиеся суда.

В частности, результативные удары Украина нанесла оккупантам в Крыму 24 марта, когда был поражен российский центр связи. Также были повреждены два десантных корабля класса "Ропуха", танки и один разведывательный корабль класса "Юрий Иванов". Это будет иметь серьезные последствия для захватчиков и их флота на временно оккупированном украинском полуострове.