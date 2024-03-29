Удары 24 марта имеют серьезные последствия: разведка Британии объяснила, как Украина не дает флоту РФ демонстрировать силу в Черном море

Украина продолжает демонстрировать успехи в своих намерениях снизить возможности Черноморского флота России демонстрировать силу в регионе. Не имея своего собственного флота, Киев заставил командование РФ вывести крупные военные корабли из временно оккупированного Крыма и продолжает ликвидировать оставшиеся суда.

Разведка Великобритании проанализировала удары, нанесенные Военно-воздушными силами Украины по Севастополю 24 марта, одной из целей которых являлся центр связи ЧФ РФ. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании, опубликованном в соцсети Х (бывший Twitter).

Анализ спутниковых фото показал, что одна конструкция здания получила повреждения, включая частичное обрушение крыши, а еще два здания пострадали от взрыва.

Также в результате ударов были повреждены вражеские корабли и военная техника.

"Два десантных корабля класса "Ропуха", танки и один разведывательный корабль класса "Юрий Иванов" также были повреждены в результате этих ударов", – говорится в обзоре.

По данным британской разведки, из-за таких ударов более дорогие российские суда, обычно использующие портовую инфраструктуру Севастополя, были вынуждены передислоцироваться в альтернативные порты дальше на восток.

"Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в уменьшении возможности Черноморского флота проектировать силу в регионе", – резюмировали британские аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее разведка Британии объяснила, что стоит за визитом Шойгу в Крым. Британские разведчики считают, что российский флот решил ограничить свои операции в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а степень угрозы усугубляется.

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