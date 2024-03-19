Россия активизировала усилия по сохранению своего флота в Черном море: разведка Британии объяснила, что стоит за визитом Шойгу в Крым

Министр обороны России Сергей Шойгу был вынужден совершить поездку во временно оккупированный Крым из-за успешной морской ударной кампании Украины. Он утвердил новые меры для подразделений ЧФ по уменьшению угрозы беспилотных летательных аппаратов и морских дронов.

Об этом говорится в возведении британской разведки, опубликованном в соцсети Х Министерства обороны Великобритании. Отмечается, что российский чиновник сделал акцент на проведении ежедневных учений по противодействию воздушным и морским дронам, которые позволят экипажам кораблей быстро отражать атаки днем и ночью.

Кроме того, по данным британской разведки, Шойгу также приказал установить дополнительное крупнокалиберное вооружение на неустановленных кораблях для усиления их обороны.

"Российский флот, вероятнее всего, решил ограничить свои операции в восточной части Черного моря, поскольку его потери растут, а степень угрозы усиливается", – считают британские разведчики.

Напомним, 17 марта российские пропагандисты заявили о визите Шойгу во временно оккупированный Севастополь.

"Ежедневно необходимо проводить тренировки с личным составом. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы", – высказался глава минобороны страны-агрессора.

Как сообщал OBOZ.UA, в России после серии значительных потерь российских кораблей отправили в отставку главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова. Временным исполняющим обязанности был назначен бывший командующий Северным флотом Александр Моисеев. Его первой задачей, по всей видимости, станет стабилизация ситуации в Черном море и повышение боеспособности Черноморского флота.

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