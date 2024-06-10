Силы обороны поразили зенитные ракетные комплексы РФ в Крыму: ни одна из украинских ракет не была перехвачена

Ночью в понедельник, 10 июня, Силы обороны Украины нанесли успешные удары по зенитным ракетным дивизионам российских войск во временно оккупированном Крыму. В частности, были поражены С-400 "Триумф" в районе Джанкоя и два С-300 возле Черноморского и Евпатории.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отмечается, что в ходе атаки на военные объекты агрессора ни одна из украинских ракет не была перехвачена "высокоэффективной" российской противовоздушной обороной.

После ударов украинских ракетчиков в районах "бавовны" было зафиксировано немедленное прекращение работы радаров комплексов С-300/С-400.

Также поражение привело к дальнейшей детонации боекомплектов во всех трех стартовых позициях зенитных ракетных дивизионов ВС РФ.

"Благодаря удачной боевой работе Сил обороны, ПВО российских захватчиков в украинском Крыму понесла существенные потери. Продолжаем уничтожать врага! Продолжение следует..." – отметили в Генштабе.

Напомним, что этой ночью оккупанты на полуострове жаловались на мощные взрывы в разных населенных пунктах. По меньшей мере, шесть таких насчитали в районе Джанкоя, о четырех ударах заявляли в Евпатории. Во время этих событий на севере Крыма захватчики перекрыли дорогу Азовское – Рощино.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлый раз украинские защитники подбили российскую С-400 и, вероятно, С-300 в Джанкое 17 апреля. "Бавовна" достала их в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453).

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