Удар был нанесен ATACMS: появилось фото уничтоженного российского ЗРК С-400 "Триумф" в результате атаки на Джанкой

После взрывов в Джанкое (временно оккупированный Крым) в сети появилось фотоподтверждение поврежденной и уничтоженной техники противовоздушной обороны страны-агрессора РФ. "Бавовна" достала ее в районе военного аэродрома 39-го вертолетного полка 4-й армии ВВС и ПВО (в/ч 46453) противника.

Telegram-канал "Досье Шпиона" сообщил, что (по состоянию на 14:30 среды, 17 апреля) ему было известно о подбитых С-400 и, вероятно, С-300 оккупационной армии Российской Федерации. В соцсетях начал распространяться снимок уничтоженного ЗРК С-400 "Триумф".

По данным автора анонимного Telegram-канала, по военному объекту россиян в оккупированном Джанкое ударили две тактические баллистические ракеты MGM-140 ATACMS.

Первый прилет пришелся по позициям зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Уничтожено три пусковые установки и радиолокационную станцию.

Второй – по пункту приема и ремонта военной техники 77-й зенитной ракетной бригады (в/ч 33742, место базирования – Краснодарский край страны-агрессора). В момент удара в пункте на обслуживании находились две пусковые установки С-300 (неустановленной модификации). Также вследствие удара на пункте произошла вторичная детонация боеприпасов.

Утром 17 апреля автору "Досье шпиона" поступили данные о миниум 15 раненых и 22 без вести пропавших оккупантах. Информация уточняется.

Партизаны "Атеш" на своем канале в Telegram после успешной операции отметили: "Вы уже увидели фото С-400. Но это не все! Скоро будет отчет от наших агентов! Слава Силам обороны Украины".

Чуть позже они подтвердили результативность ударов. В точке по координатам 45.7092211, 34.4270056 произошла детонация. Ранее на этой локации партизаны фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры.

В "Атеш" подтвердили поражение новейшего российского С-400 со взрывом пусковой установки (ПУ) и серьезными повреждениями остальных машин комплекса. Партизаны пошутили: оккупанты настолько верили в свою ПВО, что размещали склады с ракетами непосредственно возле ПУ.

Зафиксировано серьезное поражение в районе командного пункта 5 зенитного ракетного дивизиона 18 зенитного ракетного полка 31 дивизии ПВО 4 армии ВКС ВС России.

"Из соображений безопасности наших агентов мы воздержимся от раскрытия дополнительной информации. Подробности переданы Силам обороны Украины", – заявили патриоты.

Как писал OBOZ.UA:

– В ночь на 17 апреля в городе Джанкой раздались взрывы и вспыхнул мощный пожар в районе военного аэродрома. Источники нашего издания сообщили, что "бавовна" могла быть результатом совместной операции ВСУ и ГУР и привела к масштабным последствиям и потерям врага.

– Спутник VIIRS/Suomi NPP после взрывов в Джанкое зафиксировал шесть очагов возгорания. Все они расположены на военном аэродроме и рядом с ним.

– Предварительно, "бавовна" уничтожила три батареи ПВО, несколько вертолетов, склад БК и другие "жирные" цели.

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