Уничтожены С-400 и командный пункт: украинские партизаны подтвердили успешный удар по оккупированному Джанкою

Атака по военному аэродрому российских захватчиков в Джанкое (временно оккупированный Крым) была результативной. Враг потерял военную технику и БК.

Кроме того, "бавовна" добралась до командного пункта 5-го зенитного ракетного дивизиона 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС ВС России. Это подтвердили агенты партизанского движения "Атеш", но количество убитых и раненых оккупантов Telegram-канал не назвал.

Удары, которые прогремели в ночь на 17 апреля на юге полуострова, прошли успешно. Партизаны подтвердили:

– Детонацию в точке по координатам 45.7092211, 34.4270056. Ранее на этой локации агенты "Атеш" фиксировали подвоз длинных ящиков в оборудованные капониры (огневые оборонительные сооружения, предназначенные для ведения флангового или косоприцельного огня).

– Поражение С-400 со взрывом пусковой установки и серьезными повреждениями остальных машин комплекса (ранее в сети появилось фото ЗРК С-400 "Триумф" россиян после "бавовны").

"Оккупанты верили в свой новейший комплекс ПВО настолько, что размещали склады с ракетами непосредственно возле пусковой установки", – отметили в "Атеш".

– Серьезное поражение в районе командного пункта 5-го зенитного ракетного дивизиона 18-го зенитного ракетного полка 31-й дивизии ПВО 4-й армии ВКС ВС РФ.

Партизаны не обнародовали полную информацию, чтобы обеспечить безопасность своих агентов, однако все подробности переданы Силам обороны Украины.

"Мы благодарим всех наших агентов за их отвагу, упорство и приложенные усилия. Каждый ваш вклад имеет огромное значение для достижения наших целей. Вместе мы сила, способная добиться значительных результатов", – поблагодарил патриотов Telegram-канал "Атеш".

Как писал OBOZ.UA, представительница ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что военный аэродром российских захватчиков в Джанкое – это законная цель для Сил обороны Украины.

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