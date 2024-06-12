Россия подняла в небо стратегическую авиацию: зафиксированы пуски крылатых ракет, вся Украина 'красная'

В ночь на среду, 12 июня, российские оккупационные войска подняли в небо свои стратегические бомбардировщики Ту-95 – в воздухе было по меньшей мере четыре борта. Три из них взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, а еще один – с аэродрома "Энгельс" в Саратовской области.

Около 2:30 стало известно, что вражеские самолеты совершили пуски ракет типа Х-101/555/55 из Ту-95 из Саратовской области. Об этом сообщали мониторинговые каналы.

Также следует добавить, что враг устроил атаку на Украину с применением "Шахедов", по ним работали силы ПВО.

В 3:13 в Воздушных силах ВСУ сообщили, что ракетная опасность объявлена для восточных, северных и южных областей из-за вероятных пусков крылатых ракет с самолетов ТУ-95МС.

Вскоре ракеты залетели на территории Украины через Сумщину и двигались западным курсом.

Ракета с Сумщины летела в Полтавскую область, в направлении Миргорода, а тревогу тем временем объявили по всей стране.

"Вторая группа ракет в Сумской области, курс – юго-западный", – добавили в ВС ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, армия РФ 11 июня нанесла удар из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Вследствие обстрела ранения получила 87-летняя женщина.

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