Враг бил ракетами и 'Шахедами': силы ПВО сбили 29 воздушных целей из 30

В ночь на 12 июня российские войска устроили комбинированную ракетно-дроновую атаку. Они запустили по нашей стране 30 ракет и "Шахедов".

Силы ПВО сбили 29 вражеских средств воздушного поражения. Об этом рассказал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук.

Он отметил, что ночью оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты воздушного и наземного базирования, а также ударные БПЛА. Всего на мирные украинские города и села летели 30 вражеских средств воздушного нападения, в частности:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., РФ);

Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС (район пусков – Саратовская обл., РФ); одна баллистическая ракета "Искандер-М" (с территории Крыма);

(с территории Крыма); одна аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал" (из воздушного пространства Тамбовской обл., РФ);

(из воздушного пространства Тамбовской обл., РФ); 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136 (район пусков – Ейск, Приморско-Ахтарск, РФ).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

"В результате противовоздушного боя сбито 29 воздушных целей: 1 аэробаллистическая ракета Х-47М2 "Кинжал", 4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, 24 ударных БпЛА типа Shahed-131/136", – отметил Олещук.

Противовоздушная оборона работала в Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Харьковской, Винницкой областях.

Так, в Черкасской области, по данным главы Черкасской ОВА Игоря Табурца, обошлось без разрушений и пострадавших.

"Сутки в области начались с тревог. Впрочем, без последствий благодаря нашим защитникам. На их счету – уничтоженный вражеский БпЛА. Без пострадавших и разрушений инфраструктуры. Спасибо за новый день нашим ВСУ!" – отметил Табурец.

Тем временем на Днепропетровщине приземлили 11 вражеских дронов-камикадзе. По четыре "Шахеда" уничтожены в Новомосковском и Синельниковском районах. Остальные приземлили в Днепровском, Павлоградском и Каменском районах.

"К сожалению, атака оккупантов не прошла и без последствий. В Синельниковском районе пострадала семья. У 13-летнего мальчика – острая реакция на стресс. У мужчины 39 лет и женщины 40 лет – резаные раны. Им оказали медпомощь, будут лечиться амбулаторно. Повреждены девять частных домов", – рассказал о последствиях вражеской атаки глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Напомним, ночью Россия атаковала Украину ракетами из Ту-95 и "Кинжалами". Значительную часть средств воздушного поражения, ракет разных типов и дронов-камикадзе, захватчики направили на столицу. Однако силы ПВО в Киеве на протяжении почти двухчасового воздушного боя уничтожили все воздушные цели.

В КГВА предварительно отметили, что ночь в столице прошла без пострадавших и разрушений.