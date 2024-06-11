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Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото

Анна Паскевич
War
2 минуты
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Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото

Армия России утром во вторник, 11 июня, нанесла удар по артиллерии по Никополю Днепропетровской области. В результате обстрела ранений получила 87-летняя женщина.

Об этом сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре. Ведомство также обнародовало фотографии последствий российской атаки.

Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото

В прокуратуре рассказа, что пострадавшая получила осколочные ранения, она госпитализирована в больницу.

Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото

Кроме того, были повреждены частные дома, хозяйственные постройки и линии электропередач.

Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото

Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями принимают все возможные меры для документирования военных преступлений войск РФ, добавили в облпрокуратуре.

Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото
Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото
Оккупанты ударили по Никополю, есть пострадавшая. Фото

Дополняется...