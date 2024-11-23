На Курщине раздались взрывы: напуганные россияне пишут об атаке ATACMS и дронов. Фото и видео

Вечером в субботу, 23 ноября, в Курской области РФ раздались взрывы. Россияне жаловались на атаку ракетами ATACMS, а также БПЛА.

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В частности, было громко в небе над Курском – на видео можно услышать звук взрыва и увидеть вспышку. Местные паблики информировали о работе вражеской ПВО в регионе.

В этих каналах также писали, что в сторону Курска якобы было выпущено по меньшей мере пять ракет ATACMS.

Российские военкоры информировали о "сбитии" нескольких БПЛА над Курщиной.

Местные власти информировали о ракетной опасности в регионе и об угрозе атаки дронов. О последствиях официальной информации пока нет.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 20 ноября в Курской области РФ раздались взрывы. Тогда Украина впервые применила крылатые ракеты Storm Shadow по территории России. Целью этого ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск, который могли использоваться не только для связи, но и для координации военных операций.

– Впоследствии стало известно, что ударом по командному пункту в Марьино в Курской области РФ ликвидировано 18 российских оккупантов и 33 ранено. Среди них также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно, в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал.

– Украинские военные подтвердили поражение дронами командного пункта россиян. Это произошло возле населенного пункта Марьино в Курской области.

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