Силы беспилотных систем поразили командный пункт оккупантов на Курщине. Видео

Украинские военные подтвердили поражение командного пункта россиян. Это произошло возле населенного пункта Марьино в Курской области.

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Видео атаки Силы беспилотных систем ВСУ обнародовали в Telegram. Отмечается, что на этот раз подразделения 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Джміль" и 413-го батальона "Рейд" метко атаковали россиян на их территории.

"Задача выполнена силами экипажа "Гарпун" 413-го батальона беспилотных систем "Рейд" во взаимодействии со сводным отрядом БПС 78-го отдельного десантно-штурмового полка "Джмиль" средствами ГК ВСУ", – говорится в сообщении.

Операцию по корректировке и фиксации результатов огневого поражения командного пункта врага в районе населенного пункта Марьино Курской области успешно провели операторы Сил беспилотных систем.

Ранее сообщалось, что в результате удара крылатыми ракетами Storm Shadow/SCALP по командному пункту в Марьино в Курской области РФ ликвидировано 18 российских оккупантов и 33 ранены. Среди них также северокорейские наемники. Кроме того, вероятно в число "двухсотых" или "трехсотых" попал российский генерал.

Как сообщал OBOZ.UA:

20 ноября в Курской области РФ был нанесен удар ракетами Storm Shadow. ВСУ впервые ударили по военным объектам на территории России британскими крылатыми ракетами.

Целью ракетного удара, вероятно, стал подземный командный пункт российских войск, который мог использоваться не только для связи, но и для координации военных операций.

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