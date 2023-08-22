Полк морской пехоты РФ сбежал с позиций под Вербовым на Запорожье – АТЕШ

Силы обороны Украины несколькими небольшими обстрелами заставили 177 полк морской пехоты России покинуть позиции у села Вербовое на Запорожье. Россияне уже возбудили уголовное дело из-за дезертирства оккупантов.

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Об этом сообщили активисты военного движения украинцев и крымских татар АТЕШ. Партизаны сообщили, что Запорожское направление остается одним из самых горячих точек фронта, что провоцирует снижение морального положения в подразделениях захватчиков.

Помимо инцидента с морскими пехотинцами, активисты также сообщили о случившемся 20 августа – тогда российские десантники одной из рот 247 полка отказались выполнять боевой приказ по штурму позиций противника в районе н.п. Старомайорское, после чего их командир был задержан и доставлен в Мариуполь.

Напомним, ранее в Генштабе ВСУ снова отметили панические настроения и увеличение количества дезертирства. Только мобилизованные на войну россияне прячутся по домам, прибегая к пьянству и употреблению наркотиков. Такая ситуация сложилась во временно захваченном поселке Горностаевка Каховского района Херсонщины.

В населенном пункте военные патрули и военнослужащие комендатуры ВС РФ совершают обход каждого дома, чтобы найти беглецов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– на временно оккупированной территории Донецкой области увеличилось количество дезертиров в рядах российских захватчиков. Кроме того, оккупанты пьют и употребляют наркотики;

– 2 августа в российской Уфе российский оккупант-дезертир скрылся от психиатра с гранатой, которой угрожал взорвать себя. Через него перекрывали участок Нагаевского шоссе, территория была оцеплена правоохранителями.