У оккупантов паника на Херсонщине из-за дезертирства, алкоголизма и наркомании мобиков – Генштаб

В рядах российских оккупационных войск снова отмечают панические настроения и увеличение количества дезертирства. Только что мобилизованные на войну россияне прячутся по домам, прибегая к пьянству и употреблению наркотиков.

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Такая ситуация сейчас во временно захваченном поселке Горностаевка Каховского района Херсонщины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что в населенном пункте военные патрули и военнослужащие комендатуры ВС РФ совершают обход каждого дома, чтобы найти беглецов.

К таким действиям командование врага предпринимает из-за поведения мобиков. Установлено, что среди новоприбывших военнослужащих российской армии, которые находятся в поселке и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества.

"Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", – пояснил Генштаб ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье военный ВС РФ расстрелял земляков – двух жителей Чувашии, приехавших в город с "волонтерской миссией". Российский блогер заявил, что всему виной женщины и алкоголь.

Еще раньше российский командир, приехавший воевать против Украины, пожаловался на оккупантов-алкоголиков из Чувашии. Он намекнул, что его подчиненным осталось жить недолго.

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