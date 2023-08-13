У оккупантов паника на Херсонщине из-за дезертирства, алкоголизма и наркомании мобиков – Генштаб
В рядах российских оккупационных войск снова отмечают панические настроения и увеличение количества дезертирства. Только что мобилизованные на войну россияне прячутся по домам, прибегая к пьянству и употреблению наркотиков.
Такая ситуация сейчас во временно захваченном поселке Горностаевка Каховского района Херсонщины. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Отмечается, что в населенном пункте военные патрули и военнослужащие комендатуры ВС РФ совершают обход каждого дома, чтобы найти беглецов.
К таким действиям командование врага предпринимает из-за поведения мобиков. Установлено, что среди новоприбывших военнослужащих российской армии, которые находятся в поселке и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и лиц, употребляющих алкогольные напитки и наркотические вещества.
"Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях", – пояснил Генштаб ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL, во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье военный ВС РФ расстрелял земляков – двух жителей Чувашии, приехавших в город с "волонтерской миссией". Российский блогер заявил, что всему виной женщины и алкоголь.
Еще раньше российский командир, приехавший воевать против Украины, пожаловался на оккупантов-алкоголиков из Чувашии. Он намекнул, что его подчиненным осталось жить недолго.
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