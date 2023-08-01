В Мелитополе оккупант расстрелял двух 'волонтеров' из Чувашии: виной всему были женщины и алкоголь. Фото

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье двое жителей Чувашии (РФ) погибли от рук фактически земляка. Военный путинской армии расстрелял россиян в городе, куда те приехали якобы для "волонтерской миссии".

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Пропагандисты в РФ лишь подтвердили смерть этих так называемых волонтеров. А вот украинский блогер Денис Казанский опубликовал рассказ об этом другом российского "волонтера", который разоблачил настоящие причины убийства (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным российских пабликов, два друга-чуваша, приехав в захваченный оккупантами украинский город, просто стали жертвами автоматной очереди. Речь идет об Александре Ардвеньеве и Александре Антонове с позывным "Егерь".

"Произошел несчастный случай во время их волонтерской миссии в Мелитополе. Ребята попали под огонь автомата", – утверждали пропагандисты.

В то же время там не уточнили, кто именно мог стрелять по ним из автомата в тыловом для российских войск Мелитополе.

Но позже другой "волонтер" рассказал некоторые детали произошедшего. По его словам, виной всему – женщины и алкоголь в зоне путинской "СВО".

"Алкоголь усугубил приезд девушек туда. И после очередной выпитой рюмки или бутылки пива кому-то из солдатиков захотелось там поговорить о прекрасном, о женщинах. Где-то, наверное, зашевелилось. Это живой человек, мужчина, но голодный. Я его не оправдываю. А хочу заострить внимание на поездках женщин в зону "СВО", – высказался россиянин.

По его словам, вместе с "волонтерами" в Мелитополе была жена одного из них, которая "повсюду ездила за мужем, потому что не хотела его отпускать самого". Он добавил, что война не прощает ошибок, но сам, конечно же, не осуждал Россию, которая эту полномасштабную войну начала.

"Не понял только одного – какого ф*га ехать в оккупированный Мелитополь в такую даль, если можно мочить друг друга и дома в Чувашии", – прокомментировал Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, под Мелитополем офицер РФ застрелил сослуживца, чтобы сдаться с "мобиками" в плен. Он руководил группой около 90 мобилизованных захватчиков и поспорил с другим командиром, что закончилось смертельной перестрелкой.

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