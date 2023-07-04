Под Мелитополем офицер РФ застрелил сослуживца, чтобы сдаться с 'мобиками' в плен – СМИ

На Запорожском направлении два офицера российской армии, понеся поражение от ВСУ, устроили разборки и перестрелку, в ходе которой один застрелил другого. Причиной конфликта между оккупантами стало нежелание одного сдаваться в плен.

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Случай произошел где-то на территории временно оккупированного Мелитопольского района Запорожья. Об этом сообщает украинское издание "РИА-Мелитополь".

Отмечается, что группа мобилизованных солдат армии РФ из примерно 90 человек понесла серьезные потери в результате украинского обстрела. Командир решил сохранить жизни "мобиков" и сдаться в плен.

Против этого выступил другой российский офицер, подразделение которого находилось рядом. В результате между командирами оккупантов возникла перепалка, которая переросла в перестрелку.

"Справедливость восторжествовала и сохранившему остатки здравого смысла военному удалось убить оппонента. Вместе с оставшимися в живых мобилизованными он сдался в плен ВСУ", – говорится в сообщении.

Там ссылаются на данные украинского Генштаба, отмечая, что так обменный фонд пополнился 53 военнослужащими российской армии.

"Теперь раш*сты обеспокоены тем, что сдавшийся офицер выдаст ВСУ секретную информацию, которая поможет нашим воинам при наступлении", – добавили в СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты в Мелитополе начали просто в городе сжигать тела российских военных, ликвидированных украинскими защитниками. По словам мэра Ивана Федорова, интенсивность обезвреживания армии РФ там набирает обороты.

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