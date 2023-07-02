Оккупанты в Мелитополе начали посреди города сжигать тела российских военных, – Федоров

Оккупанты в Мелитополе на Запорожье начали прямо в городе сжигать тела российских военных, обезвреженных украинскими защитниками, поскольку экономят черные пакеты. Интенсивность ликвидации "второй армии мира" набирает оборотов.

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Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 2 июля. По его словам, Силы обороны продолжают уничтожать врага на Запорожье, хотя оккупанты считали Мелитополь, Геническ и Бердянск глубоким тылом (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Федоров отметил, что накануне около 19 часов вечера вблизи Мелитополя произошла очередная "бавовна". Взрыв раздался в поселке Семеновка на захваченной ферме, превращенной в вражескую базу.

ПВО врага, размещенное среди гражданской инфраструктуры, оказалось медленным и "дырявым", поэтому не помогло ему защититься.

Федор подтвердил, что мобильные крематории оккупанты разместили на территории Бердянского порта. Кроме того, такие крематории разместили в Мелитополе на территории детского санатория, где захватчики обустроили военный госпиталь.

"Зловоние чувствуют жители нескольких районов города, потому что оккупанты его используют почти круглосуточно. Потери враг несет, но с другой стороны, они не останавливаются и продолжают доставлять новое и новое пушечное мясо и через Арабатскую стрелку, и через континентальную Россию", – рассказал мэр Мелитополя.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Ранее в Бердянском райсовете рассказали, что оккупанты стали переодеваться в гражданскую одежду для передвижения по городу, чтобы спрятаться от местных партизан.

– 30 июня в оккупированном Бердянске прозвучала серия взрывов. ВСУ поразили там склад горюче-смазочных материалов противника.

– По данным Генштаба ВСУ, оккупанты пытаются скрыть потери, поэтому используют мобильные крематории. Один из таких круглосуточно работает в Бердянском порту, где хотят кремировать около 50 тел захватчиков без их идентификации и учета.