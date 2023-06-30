В оккупированном Бердянске раздалась серия взрывов: в районе аэропорта слышна детонация, виднеется дым. Видео

Во временно оккупированном Бердянске Запорожской области утром в пятницу, 30 июня, прогремели взрывы. Местные жители насчитали, что их было около 11.

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Предварительно, есть прилеты по объектам, которые использовались российскими захватчиками. Бердянская городская военная администрация заявила, что "в районе аэропорта горит и детонирует".

"В том направлении поехали машины скорой помощи. Ждем официальную информацию от Генштаба", – говорится в сообщении.

Фото и видео "бавовны" в городе поделился Telegram-канал "Запорожье Новости" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Автор этой группы пошутил, что у оккупантов в Бердянске было "доброе утро". Работала российская противовоздушная оборона. Сбила ли она что-нибудь, точных данных нет, однако в небе было видно белые следы, характерные для ракет ПВО.

Вскоре жители города показали на видео, что на горизонте наблюдалось задымление. На одном из роликов видно, что очагов дыма было три, они расположены близко друг к другу.

Как писал OBOZREVATEL:

– В ночь на 22 июня в оккупированном селе Азовское Бердянского района Запорожской области прогремел взрыв. По информации от местных жителей, было попадание по базе российских захватчиков. Там разгорелся масштабный пожар, так как люди наблюдали зарево больше часа.

– Днем 20 июня в Бердянске, по предварительным данным, поражены склады российских оккупационных войск.

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