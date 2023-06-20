ВСУ нанесли удар по складам оккупантов в Бердянске и проредили ряды врага на Кременском направлении: подробности

Днем 20 июня во временно оккупированном Бердянске Запорожской области снова прозвучали мощные взрывы. По предварительным данным, поражены склады российских оккупационных войск.

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В то же время, потери враг понес и на Кременском направлении: ликвидированы не менее 120 оккупантов из 300 только в одном из российских батальонов. Об этом сообщает военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

После 14 часов дня 20 июня мониторинговые каналы начали сообщать, что во временно оккупированном Бердянске прозвучали взрывы. Партизаны "Атеш" заявили, что "бавовна" расцвела там, где надо.

"Бердянск, попали в склады", – отмечено в сообщении.

Понесли потери российские войска и на Кременском направлении. Благодаря точным и мощным ударам ракетных систем HIMARS россияне потеряли почти половину личного состава лишь в одном из батальонов.

"Информация о потерях ВС РФ, Кременское направление. Агент "Атеш" передает следующую информацию: в ходе наступления Сил обороны Украины активно применяются ракетные системы HIMARS. Россияне несут тяжкие потери. Только один батальон из состава 76 десантно-штурмовой дивизии потерял двухсотыми 120 человек из 300", – уверяют партизаны.

Они также сообщили, что внедренные в состав российских подразделений агенты "Атеш" делают все возможное, чтобы вывести из строя максимальное количество вражеской техники.

Напомним, ранее появились детали масштабной "бавовны" под Геническом. Тогда украинские воины смогли поразить огромный российский склад в населенном пункте Рыково: оттуда оружие и снаряды развозились по Запорожскому направлению.

По имеющимся данным, было ликвидировано 52 российских оккупантов, и еще очень много захватчиков получили травмы разной степени тяжести, ампутации конечностей и т.д. Масштабы разрушений также максимальны, поскольку в месте "прилета" было очень много БК, которое детонировало более 5-6 часов.

Также повреждена важная железнодорожная артерия, которую оккупанты использовали для логистики в течение более 8 месяцев. Ее обычно охраняли "элитные" войска РФ.