Ликвидированы 52 оккупанта, уничтожено много оружия: появились детали масштабной 'бавовны' под Геническом

Ударом по Рыковому вблизи Геническа и Лазурному в Херсонской области 18 июня было ликвидировано 52 российских оккупантов, и еще очень много захватчиков получили травмы разной степени тяжести, ампутации конечностей и т.д. Масштабы разрушений также максимальны, поскольку в месте "прилета" было очень много БК, которое детонировало более 5-6 часов.

Видео дня

О последствиях "бавовны" сообщили в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Отмечается, что в зданиях и на территории вокруг хранилось огромное количество оружия, которое дальше развозилось на Запорожское направление, откуда оккупанты обстреливали населенные пункты Украины.

Также, по словам автора канала, Рыково – важная для оккупантов железнодорожная артерия, которая давно была известна. Эту станцию они активно использовали более 8 месяцев, территорию охраняли обычно "элитные" войска.

Автор канала также призвал украинцев держаться подальше от военных объектов, техники, БК и т.д., поскольку в такие места обязательно "прилетит".

Ранее в сети также появились спутниковые снимки последствий "бавовны" в Рыковом Херсонской области. На них видно, что разрушения охватили масштабную площадь территории.

Взрывы на складе БК раздались утром воскресенья. На опубликованных фото был виден столб густого дыма на фоне неба цвета восхода солнца.

Когда и кто нанес удары по вражеской локации, не указывалось. В Воздушных силах ВСУ сначала только иронически прокомментировали видео, на котором автор встревоженно говорит: "Капец, Партизаны горят".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 июня в оккупированном Луганске раздались взрывы. Пропаганда пожаловалась, что воздушные силы ВСУ запустили две ракеты Storm Shadow, переданные Украине британскими партнерами;

– также один из мощных ударов ВСУ пришелся по базам отдыха в поселке Приморск в Запорожье, где располагались сотни оккупантов. В результате удачной отработки было уничтожено много вражеской техники и россиян.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!