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Ликвидированы 52 оккупанта, уничтожено много оружия: появились детали масштабной "бавовны" под Геническом

Марина Погорилко
War
2 минуты
6,6 т.
Ликвидированы 52 оккупанта, уничтожено много оружия: появились детали масштабной 'бавовны' под Геническом

Ударом по Рыковому вблизи Геническа и Лазурному в Херсонской области 18 июня было ликвидировано 52 российских оккупантов, и еще очень много захватчиков получили травмы разной степени тяжести, ампутации конечностей и т.д. Масштабы разрушений также максимальны, поскольку в месте "прилета" было очень много БК, которое детонировало более 5-6 часов.

Видео дня

О последствиях "бавовны" сообщили в Telegram-канале "Николаевский Ванек". Отмечается, что в зданиях и на территории вокруг хранилось огромное количество оружия, которое дальше развозилось на Запорожское направление, откуда оккупанты обстреливали населенные пункты Украины.

Также, по словам автора канала, Рыково – важная для оккупантов железнодорожная артерия, которая давно была известна. Эту станцию они активно использовали более 8 месяцев, территорию охраняли обычно "элитные" войска.

Автор канала также призвал украинцев держаться подальше от военных объектов, техники, БК и т.д., поскольку в такие места обязательно "прилетит".

Ликвидированы 52 оккупанта, уничтожено много оружия: появились детали масштабной "бавовны" под Геническом
Ликвидированы 52 оккупанта, уничтожено много оружия: появились детали масштабной "бавовны" под Геническом

Ранее в сети также появились спутниковые снимки последствий "бавовны" в Рыковом Херсонской области. На них видно, что разрушения охватили масштабную площадь территории.

Ликвидированы 52 оккупанта, уничтожено много оружия: появились детали масштабной "бавовны" под Геническом

Взрывы на складе БК раздались утром воскресенья. На опубликованных фото был виден столб густого дыма на фоне неба цвета восхода солнца.

Когда и кто нанес удары по вражеской локации, не указывалось. В Воздушных силах ВСУ сначала только иронически прокомментировали видео, на котором автор встревоженно говорит: "Капец, Партизаны горят".

Ликвидированы 52 оккупанта, уничтожено много оружия: появились детали масштабной "бавовны" под Геническом

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 13 июня в оккупированном Луганске раздались взрывы. Пропаганда пожаловалась, что воздушные силы ВСУ запустили две ракеты Storm Shadow, переданные Украине британскими партнерами;

– также один из мощных ударов ВСУ пришелся по базам отдыха в поселке Приморск в Запорожье, где располагались сотни оккупантов. В результате удачной отработки было уничтожено много вражеской техники и россиян.

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