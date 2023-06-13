На одной из баз были сотни кадыровцев: всплыли подробности мощных ударов ВСУ по оккупантам на Запорожье

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать военную технику и личный состав российской террористической армии на территории Запорожской области. Один из мощных ударов ВСУ пришелся по базам отдыха в поселке Приморск, где располагались сотни оккупантов.

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В результате удачной отработки было уничтожено много вражеской техники и оккупантов. Об этом сообщает Telegram-канал "Риа Мелитополь" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Один из ударов пришелся по базе отдыха "Солнечная", где российские оккупанты устроили свою военную базу. В результате "бавовны" часть захватчиков было уничтожено, выжившие вынуждены были сбегать. Сколько именно погибших российских военных остаются под завалами пока неизвестно.

Кроме того, украинская артиллерия ударила по скоплению врага на базе отдыха "Лазурная". В этом месте располагались кадыровцы. Более того, есть информация, что в момент удара на базе находились приближенные к главарю Чечни Рамзару Кадырову командиры.

"Труппы пока еще идентифицируют. Потому больше информации сказать не можем. Известно лишь, что к вечеру в "Лазурной" находилось около 30 единиц транспорта и примерно 200 рашистов", – говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области произошла очередная "бавовна" на позициях российских оккупантов. В понедельник, 12 июня, Вооруженные силы Украины ударили по вражеской базе в Приморске на побережье Азовского моря.

Ранее сообщалось, что украинские защитники активно уничтожают российских захватчиков на Запорожском направлении. В частности, к югу от населенного пункта Работино ярко "демилитаризировались" танки российских захватчиков.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины за сутки 12 июня на фронте ликвидировали 470 российских оккупантов и 37 единиц их техники с вооружением. В частности, сожгли ряд артсистем, сбили юбилейный 300-й ударный вертолет.

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