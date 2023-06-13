ВСУ проредили российскую армию еще на 470 наемников и сбили 300-й вертолет – Генштаб

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали 470 российских оккупантов и 37 единиц их техники с вооружением. В частности, сожгли ряд артсистем, сбили юбилейный ударный вертолет.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Там подчеркнули, что данные относительно потерь ВС РФ постоянно собираются и уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину захватническое войско страны-агрессора больше всего потеряло личного состава – по состоянию на утро 13 июня уже 216 650 его военных и наемников стали "грузом 200".

Воины ВСУ сбили ударный Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации РФ, который во время полномасштабной войны на счету Сил обороны стал юбилейным – 300-м уничтоженным вертолетом оккупантов.

Кроме оккупантов, накануне защитники уничтожили 20 артиллерийских систем (всего 3766), шесть боевых бронированных машин (7642) и четыре танка (3935).

Также воины сожгли одно средство российской ПВО (всех 363), две единицы автомобильной техники и автоцистерн (6473) и одну – спецтехники (511).

В небе Силы обороны сбили два вражеских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 3309) и один вертолет. Речь идет об ударном Ка-52 "Аллигатор" армейской авиации РФ, который во время полномасштабной войны на счету Сил обороны стал юбилейным – 300-м уничтоженным вертолетом оккупантов.

Не изменилось за сутки 12 июня количество уничтоженных крылатых ракет (1183), РСЗО (601), самолетов (314), кораблей/катеров (18) ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня воины ВСУ разнесли ударами вражескую базу в Запорожье. "Бавовна" накрыла оккупантов на побережье Азовского моря в городе Приморск, их потери уточняются.

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