В оккупированном Луганске раздались взрывы: над городом взвился густой дым. Фото и видео

В оккупированном Луганске вечером 13 июня прогремели взрывы. Пропаганда пожаловалась, что Воздушные силы ВСУ запустили две ракеты Storm Shadow, переданные Украине британскими партнерами.

Видео дня

Судя по информации из местных пабликов, взрывы жители города услышали около 16:00 вторника. Был по меньшей мере один прилет, примерно в районе авторынка. позже пропагандистские Telegram-каналы написали, что удар пришелся по новому асфальтобетонному заводу. Эта информация пока не подтверждена (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Луганчане при этом опубликовали фото и видео дыма, облако которого было хорошо видно из нескольких районов города.

"Официальные лица" псевдореспублики признали, что это был обстрел со стороны ВСУ. В частности, об этом заявил подполковник так называемой народной милиции "ЛНР" в отставке Андрей Марочко.

Пропагандисты пишут, что на заводе якобы есть несколько пострадавших. Другие детали пока не уточняются.

Как писал OBOZREVATEL, предыдущая "бавовна" в Луганске произошла утром 8 июня. В промышленной зоне прогремели взрывы, поднялся огромный столб черного дыма и были отчетливо слышны звуки детонации. Российские "военкоры" утверждали, что пострадала территория Луганского тепловозостроительного завода.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!