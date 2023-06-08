В оккупированном Луганске 'бавовна': после взрывов поднялся дым. Фото

Утром 8 июня во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. После этого в городе поднялся огромный столб черного дыма.

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Стоит отметить, что после взрыва на месте происшествия были отчетливо слышны звуки детонации. Об этом сообщают Telegram-каналы (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Местные пропагандисты утверждают, что в городе прогремело сразу несколько взрывов. Удивительно, но на этот раз кремлевские пропагандисты ничего не заявляли о "работе ПВО".

На видео, которое распространяется в сети, видно, что взрывы прогремели, вероятно, в промышленной зоне Луганска. На кадрах видно, что дым поднимается из-за бетонных стен.

В то же время некоторые российские "военкоры" уже успели отчитаться, что взрывы прогремели на территории Луганского тепловозостроительного завода. Причины и последствия взрывов пока что неизвестны.

Журналист Денис Казанский сообщает, что в Луганске был нанесен ракетный удар по базе российских оккупантов. В результате отработки загорелась военная техника агрессора. Более того, очевидцы утверждают, что слышали 6 взрывов, после чего начал подниматься черным дым.

Напомним, утром 15 мая во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. Спустя некоторое время в одном из районов города поднялся огромный столб дыма. Взрывы прогремели в районе Луганского высшего военного авиационного училища штурманов.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Луганске 12 мая прогремели три взрыва. В результате "бавовны" загорелась ремонтная база на машиностроительном заводе. По разным версиям, прилеты также могли прийтись на нефтехранилище или скопление военной техники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 мая во временно оккупированном Луганске произошла очередная "бавовна". Взрыв был слышен в районе местного военкомата. В данном военкомате, вероятно, находилась база военнослужащих армии РФ.

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