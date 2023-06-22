ВСУ нанесли удар по базе оккупантов под Бердянском, вспыхнул пожар: зарево наблюдали более часа

Во временно оккупированном селе Азовское Бердянского района Запорожской области в ночь на 22 июня прогремел взрыв. По информации от местных жителей, было попадание по базе российских захватчиков.

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"Бавовна" посетила базу отдыха "Роза", в которой обустроился противник. Об этом утром в четверг рассказал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Бердянск ночью встречал "бавовну"... Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов", – написал чиновник.

Взрыв прогремел около 1:40, звук было слышно даже в 50 километрах. Его, например, слышали жители села Урзуф Мариупольского района.

У Андрющенко есть данные, что вражеская база после взрыва загорелась. Пожар был масштабным, так как люди наблюдали зарево больше часа.

Как писал OBOZREVATEL:

– Так называемые власти Крыма пожаловались на удар по мосту в поселке Чонгар, который якобы был нанесен ночью 22 июня. Есть повреждения, выезд из полуострова на этом участке закрыли.

– В то же время кремлевские пропагандисты утверждают, что ночью было повреждено сразу несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области.

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