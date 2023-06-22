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ВСУ нанесли удар по базе оккупантов под Бердянском, вспыхнул пожар: зарево наблюдали более часа

Дарья Дурова
War
1 минута
2,7 т.
Взрыв на временно оккупированной территории

Во временно оккупированном селе Азовское Бердянского района Запорожской области в ночь на 22 июня прогремел взрыв. По информации от местных жителей, было попадание по базе российских захватчиков.

Видео дня

"Бавовна" посетила базу отдыха "Роза", в которой обустроился противник. Об этом утром в четверг рассказал советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Бердянск ночью встречал "бавовну"... Местные сообщают о попадании в место концентрации оккупантов", – написал чиновник.

База отдыха, где находились российские захватчики

Взрыв прогремел около 1:40, звук было слышно даже в 50 километрах. Его, например, слышали жители села Урзуф Мариупольского района.

База Роза и село Урзуф на карте

У Андрющенко есть данные, что вражеская база после взрыва загорелась. Пожар был масштабным, так как люди наблюдали зарево больше часа.

Село Азовское на карте
ВСУ нанесли удар по базе оккупантов под Бердянском, вспыхнул пожар: зарево наблюдали более часа

Как писал OBOZREVATEL:

– Так называемые власти Крыма пожаловались на удар по мосту в поселке Чонгар, который якобы был нанесен ночью 22 июня. Есть повреждения, выезд из полуострова на этом участке закрыли.

– В то же время кремлевские пропагандисты утверждают, что ночью было повреждено сразу несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области. 

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